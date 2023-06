Tenta di buttarsi dal ponte sopra la ferrovia, 14enne salvata

(ANSA) - SANGIANO (VARESE), 17 GIU - Una ragazzina di 14 anni è stata salvata da una dottoressa e da un maresciallo dei carabinieri poco prima che si gettasse da un ponte che passa sopra la ferrovia a Sangiano, comune in provincia di Varese.

La vicenda risale a lunedì mattina scorsa. Secondo la ricostruzione, la giovanissima aveva già scavalcato la rete metallica del ponte ed era in bilico sulla balaustra. In quel momento una dottoressa in servizio all'Ospedale di Cittiglio, nel Varesotto, che stava passando in auto proprio sul ponte, la ha vista e ha dato l'allarme. Subito è intervenuto il comandante della stazione carabinieri di Laveno Mombello che, insieme alla dottoressa, è riuscito ad avvicinare la ragazza e parlare con lei, calmandola e rassicurandola. Il sottufficiale e il medico hanno poi convinto la 14enne a riscavalcare la recinzione e farsi aiutare, proprio mentre il treno sotto il quale voleva gettarsi stava passando. (ANSA).