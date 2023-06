Nuova campagna pubblicitaria per Eicma, il pubblico protagonista

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Promette di essere una emozione vera per gente vera la prossima edizione di Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote in programma a Fiera Milano Rho dal 7 al 12 novembre.

Così racconta la nuova campagna pubblicitaria che è sotto lo slogan 'Eicma Effect, Real People Real Emotion' costruita utilizzando i volti e le espressioni dei visitatori, ritratte durante la scorsa edizione.

La campagna in vista dell'edizione numero ottanta dell'esposizione è firmata da Lorenzo Marini, artista, pubblicitario, co-founder e direttore creativo dell'agenzia Yes Marini di Milano.

"Mostriamo la naturale evoluzione della campagna 2022. Con il claim Eicma Effect - ha dichiarato il presidente di Eicma Pietro Meda - abbiamo infatti promesso al nostro pubblico un doveroso tributo alle loro emozioni, a quello che ognuno prova visitando la nostra manifestazione. Il risultato sono veri scatti, di persone comuni ritratte nel set fotografico che abbiamo allestito durante la scorsa Edizione e il Real People Real Emotion diventa per noi oggi una sorta di ragione sociale".

"Proprio in mezzo alle polemiche sul 'Fake', venga voglia di fare una campagna 'Real' - ha aggiunto Marini -. Viene voglia di usare la gente vera, di raccontare le emozioni vere".

"Ad oggi - ha spiegato l'ad di Eicma e presidente di Confindustria Ancma Magri durante l'evento di presentazione della campagna - possiamo già contare su ben due padiglioni in più rispetto allo scorso anno, su importanti ritorni e su una partecipazione pressoché corale da parte delle Case produttrici e della filiera legata alle due ruote, che ci riporta autorevolmente alla stagione pre-pandemica".

La giornata del 7 novembre sarà dedicata in esclusiva alla stampa, mentre quella dell'8 agli operatori e alla stampa. Dal 9 al 12 novembre Eicma accoglierà invece il grande pubblico.

