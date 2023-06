Mit valuterà la proposta di intitolare Linate a Berlusconi

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Il Ministero delle Infrastrutture e trasporti guidato da Matteo Salvini "ha preso atto con grande interesse della proposta di intitolare a Silvio Berlusconi l'aeroporto di Linate, un'idea che ha preso forza nelle ultime ore. Sarà cura del Mit fare ulteriori approfondimenti e verificare anche la volontà della famiglia". Così fonti del dicastero di Porta Pia, dopo il dibattito innescato dalla proposta dell'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini.

"L'idea di intitolare l'aeroporto di Linate a Silvio Berlusconi è un'ipotesi su cui è giusto operare: ho già chiesto anche ad Enac quale sia l'iter per poterla realizzare", dice il viceministro a Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, interpellato dall'ANSA sul tema. "E' ovvio - prosegue Bignami - che prima va verificato se è fattibile a livello normativo, come sembra sia. Poi bisognerebbe confrontarsi sentendo doverosamente l'opinione della famiglia. La decisione ovviamente non compete a me, ma ho ritenuto utile approfondire, sottoponendo l'idea alle autorità competenti, a partire da Enac", aggiunge. (ANSA).