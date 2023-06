Bimba di 3 anni esce di casa di notte, la trovano i carabinieri

(ANSA) - SEVESO (MONZA E BRIANZA), 17 GIU - Una bambina di tre anni è uscita di casa da sola la notte scorsa a Seveso, in Brianza, e grazie alla segnalazione di un residente che l'ha notata camminare per strada è stata trovata dai carabinieri.

La bimba, secondo quanto ricostruito, dopo essersi svegliata nel cuore della notte, mentre era in casa con la zia, ha aperto la porta, quasi sicuramente non chiusa a chiave, ed è uscita e ha vagato per qualche centinaio di metri. I carabinieri sono riusciti a risalire a dove abita e quando la zia ha aperto e ha visto la nipote, ha detto di non essersi accorta di nulla.

Poco dopo la bimba è stata affidata alla madre, nel frattempo rientrata a casa. (ANSA).