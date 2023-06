Valentino, la nuova mascolinità non segue le regole

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - "È una nuova mascolinità che non segue le regole della società", nelle parole del direttore creativo Pierpaolo Piccioli, la collezione uomo con cui Valentino è tornato oggi in passerella dopo tre anni di assenza. Per farlo Piccioli ha scelto Milano, dove Valentino debuttò con l'uomo nel 1985 e in particolare il cortile dell'università Statale, dove gli studenti hanno potuto assistere allo show con colonna sonora dal vivo di D4vd. La maison ha anche devoluto all'ateneo 160mila euro che diventeranno delle borse di studio. In passerella, sotto il sole cocente di metà giugno, una collezione dedicata al "vero potere - sottolinea Piccioli - che è quello di essere liberi di mostrare la propria fragilità rimanendo forti". Qualcosa che ancora oggi non è del tutto accettato "se diventa virale il fatto che Marco Mengoni indossi qualche centimetro in meno di pantaloni". (ANSA).