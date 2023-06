(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Una domenica dedicata ai Beatles al Parco Nord di Milano. Il 18 giugno, alle 9, prenderà infatti il via la 'Beatles run for your life', una passeggiata di corsa (non competitiva, di 5 o 7,5 km) a cura di Mauro Teti di BandOnTheRun in collaborazione con Beatlesiani d'Italia Associati e con il patrocinio del Municipio 9 del Comune di Milano.

Sarà anche l'occasione per 'festeggiare' l'81° compleanno di Paul McCartney, un grande sostenitore del running come prima fonte di benessere, e per presentare il libro scritto proprio da Paul: '1964. Gli occhi del ciclone', edito da 'La Nave di Teseo.

A fare da colonna sonora all'evento saranno The Beat Brothers (Acoustic Trio) con Mauro Volonterio al basso e voce e Rolando Giambelli alla chitarra, armonica e voce, ma ci saranno anche i "favolosi" Triflers, una Beatle band formata da Roberto Cavalli al pianoforte chitarra e voce, Francesco 'Franz' Nicoletti alle percussioni e voce, Dario Tinucci al basso e voce, Roberto Cacciamali alla chitarra e voce, che eseguiranno i più bei brani di Paul e dei Beatles! Alberto Fortis sarà in collegamento da Domodossola ( Verbano-Cusio-Ossola) dedicando la sua Fab "Il Duomo di Notte" per ricordare la notte dei Beatles passata all'Hotel Duomo di Milano nel giugno 1965 dopo il concerto al Vigorelli.

L'appuntamento per gli appassionati di running e dei Beatles è davanti al locale Sun Strac.