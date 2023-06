Scontro auto-moto nel Varesotto, grave centauro

(ANSA) - SOMMA LOMBARDO, 16 GIU - Un motociclista è ricoverato in ospedale in gravi condizioni a seguito di un incidente avvenuto alle 19 di oggi sulla Superstrada 336, tra il T1 è il T2 dell'aeroporto di Malpensa, a Somma Lombardo (Varese). Per cause in corso di accertamento due autovetture e la moto guidata dall'uomo si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. La superstrada è rimasta chiusa al traffico in direzione Magenta per circa un'ora. (ANSA).