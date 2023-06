Iniziato a Milano lo sciopero dei mezzi

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - E' iniziato come previsto, a Milano, lo sciopero dei mezzi pubblici proclamato da Al Cobas e Faisal-Cisal. Lo ha confermato la Polizia locale, che non segnala, al momento, criticità su strade e stazioni.

Atm, l'azienda dei trasporti, in una nota scrive che "il servizio delle linee di superficie e metropolitane sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18 il servizio potrebbe risentire dello sciopero". In questo momento tutte le linee della metropolitana (tranne la M4 chiusa per collaudi) sono in funzione, con la M2 che risulta "rallentata".

Lo sciopero è stato proclamato, tra le altre cose "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto; contro il progetto "Milano Next", per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità".

