Gucci e i 70 anni del mocassino con il morsetto

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Ha 70 anni ma non li dimostra: l'Horsebit loafer, il mocassino con il morsetto che è una delle icone di Gucci, è protagonista a Milano di un evento immersivo che lo celebra attraverso installazioni realizzate da dieci artisti, stilisti e creativi internazionali. La mostra fa da cornice alla presentazione della collezione uomo per la prossima estate.

Nel giorno di apertura della fashion week, il Garage Maiocchi ospita infatti la 'Gucci Horsebeat Society' al cui centro svetta quel morsetto - miniatura del morso metallico delle briglie equestri - ideato da Aldo Gucci nel 1953 come elemento ornamentale di un mocassino, e poi diventato uno degli emblemi della maison.

Risalendo alle radici equestri del morsetto, Harry Nuriev crea per la mostra immersiva un 'patio' concettuale, utilizzando il morsetto in elementi di arredamento, mentre Anna Franceschini, artista visiva italiana, allestisce una Wunderkammer con reperti tratti dall'archivio Gucci. Dalle immagini d'archivio alle varie interpretazioni del morsetto, si passa senza soluzione di continuità all''armadio' - uno spazio interamente rivestito con una carta da parati a collage che ritrae il morsetto, realizzata dal grafico australiano Ed Davis - dove i simboli della maison vengono reinterpretati nella collezione per la prossima estate. Così i set da bowling composti da camicie hawaiane e bermuda leggermente oversize riprendono il morsetto, arricchito digitalmente per un effetto simile al vetro; la trama del tessuto GG bouclé sembra tridimensionale; completi a doppio petto con pantaloni svasati incorporano il motivo del morsetto nel Principe di Galles o nelle trame jacquard in rosso o avorio. La stampa GG si staglia su giacca e pantalone in nappa, si deforma su un completo in denim con finiture al laser, diventa metallica in una giacca a vento, si intreccia al nastro Web in una nuova maglia marinara ottenuta dall'unione dei due simboli. Ai piedi, inevitabilmente, il classico mocassino con morsetto. (ANSA).