Fondazione Cariplo, progetti emblematici occasioni per territori

(ANSA) - PAVIA, 16 GIU - "I progetti emblematici sono un'occasione importante per i territori perchè assicurano ed integrano le risorse che normalmente già approdano con le altre modalità utilizzate da Fondazione Cariplo: i bandi e i trasferimenti alle Fondazioni di Comunità, ad esempio. Solo lavorando insieme possiamo rafforzare le comunità, valorizzando la biodiversità sociale, economica e ambientale". Lo ha dichiarato Giovanni Azzone, nuovo presidente di Fondazione Cariplo, intervenendo oggi al Collegio Borromeo.

L'occasione è stata la presentazione di sette progetti emblematici 2022 riguardanti la provincia di Pavia, per un finanziamento complessivo di 8 milioni di euro: 5 milioni da Fondazione Cariplo, gli altri 3 da Regione Lombardia. Sono progetti che riguardano i giovani, il lavoro, il sociale, gli anziani, la cultura, la formazione, la sanità.

"Gli emblematici - ha aggiunto Azzone - rappresentano un enzima, un integratore, uno stimolo. Alle comunità spetta il compito e la responsabilità di scegliere, e realizzare i progetti dando loro uno slancio verso il futuro".

"Ancora una volta Regione Lombardia e Fondazione Cariplo confermano grande attenzione per quanto viene proposto dal territorio", ha aggiunto Elena Lucchini, assessore regionale a Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità.

