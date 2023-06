Cgil, Landini: 'Stanzione segretario a Milano è il rinnovamento'

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - L'elezione del trentaseienne Luca Stanzione a segretario della Camera del lavoro di Milano è un "investimento esplicito, quando si parla di rinnovamento generazionale" secondo il segretario Cgil Maurizio Landini che definisce "indubbie le qualità politiche di relazione ed empatia. Mi aspetto che Milano sia un laboratorio e dia un contributo per sperimentare il cambiamento".

Stanzione, entrato nel 2010 nell'ufficio studi della Filt Cgil, ha continuato ad occuparsi di trasporti fino ad arrivare al direttivo nazionale della Filt. E' stato segretario generale della Filt Bergamo e di Milano, successivamente, dal 2019 è stato Segretario Generale della categoria dei trasporti regionale.

Durante questo periodo si è occupato, fra l'altro, della sindacalizzazione della filiera di Amazon. Si è trattato, sottolineano dalla Camera del lavoro, del primo ingresso di una organizzazione sindacale nel colosso americano "svolgendo la funzione di apripista in Italia e nel mondo".

Stanzione, eletto con il 92,6% dei voti, prende il posto di Massimo Bonini, che ha terminato il mandato e ieri è stato eletto segretario Spi Cgil di Milano.

"Metteremo in discussione l'attuale modello di sviluppo milanese" ha promesso nella sua relazione Stanzione, un "modello di sviluppo che taglia fuori larghe fette di popolazione dal poter risiedere a Milano" una citta in cui "un terzo della ricchezza cittadino è detenuto dal 9% della popolazione, quindi profondamente disuguale". "Dobbiamo contrapporre i nostri valori e un progetto - è convinto - che non rimanga il progetto della Cgil, ma che sia la piattaforma attorno alla quale costruire un'alleanza di soggetti che, a partire dalle condizioni materiali delle persone e dalle proposte concrete sui territori, siano pronti a cambiare drasticamente quello che oggi non funziona a Milano e nella città metropolitana". (ANSA).