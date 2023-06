A Milano un tè nel deserto con Lardini

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - E' ispirata alle atmosfere di un deserto immaginario la collezione del brand Lardini per la prossima estate, presentata a Milano. L'ispirazione viene dal romanzo Il tè nel deserto di Paul Bowles - trasposto poi nel film di Bernardo Bertolucci - senza indugiare in referenze folk o riproduzioni letterali, "ma come suggestioni che accendono il desiderio di una sartorialità da interpretare secondo lo spirito dei tempi", afferma Luigi Lardini. Così alle proporzioni slanciate si abbinano volumi più ampi per bomber e giacche, alcune delle quali hanno i revers stondati come uno smoking o non hanno collo, come una tunica. La nuova silhouette è affusolata ed essenziale, arricchita da bottoni gioiello e fili d'oro che attraversano i tessuti della camiceria e le superfici delle giacche da sera, dalle calzature che riecheggiano le babouche - realizzate in collaborazione con Lidfort - gioielli pendant da indossare come talismani. (ANSA).