A Milano premiato vincitore del bando 'Illustra la storia'

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Ad aggiudicarsi il primo riconoscimento del concorso 'Illustra la storia', dedicato ai giovani e indetto dall'Associazione Locali Storici d'Italia in collaborazione con Ied, è stato Giulio Priano, premiato oggi a Milano alla presenza del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Tutti i partecipanti si sono cimentati nella realizzazione di una cartolina: quella vincente sarà l'immagine ufficiale della prossima giornata nazionale dei locali storici, il 7 ottobre, e verrà distribuita in 20.000 copie da collezione in tutta Italia. "Sono particolarmente felice di essere stato nominato Primo Ambasciatore dei Locali storici d'Italia", ha sottolineato il critico d'arte, consegnando l'attestato e la borsa di studio al vincitore. "Sono luoghi legati alla memoria e al piacere, li ho visti forse tutti, fanno parte di un percorso che ognuno di noi noi ha vissuto. Qui la storia passa insieme al tempo del presente ed è giusto che ci sia particolare attenzione da parte del Ministero della Cultura, perché non sono meno importanti dei Musei. I locali storici d'Italia - ha aggiunto Sgarbi - sono parte della musica, della letteratura, della poesia, del teatro, e l'Associazione nazionale con le sue iniziative compie un'azione importante di garanzia e conservazione, oltre che di tutela della memoria".

All'evento, che si è svolto nella Sala Spiritello del Camparino in Galleria, hanno partecipato anche il presidente dell'Associazione Enrico Magenes, il segretario generale Vanna Chessa, e la responsabile dei progetti speciali Ied Milano, Jole Lombardini. (ANSA).