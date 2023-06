A Milano per sciopero possibili maggiori attese per tram e bus

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - A Milano "tram, bus e filobus sono in servizio con possibili maggiori attese alle fermate". Lo rende noto l'Atm nell'ultimo aggiornamento relativo allo sciopero dei mezzi pubblici proclamato per oggi da Al Cobas e Faisal-Cisal.

"Dopo le 18 - continua Atm - M1 resta in servizio tra Sesto e Pagano. Dalle 18.45, M2 resta in servizio tra Abbiategrasso/Assago e Gessate. M3 è aperta. Dopo le 19.30, M5 resta in servizio tra Tre Torri e Marche. M4 è chiusa per collaudi". (ANSA).