Premio Brembo ai ragazzi che si formano nell'Atalanta

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Si è svolta al Centro Bortolotti di Zingonia, la cerimonia di consegna del Premio Brembo 2022-2023, il progetto, giunto alla sua quinta edizione, ideato con Brembo, Top sponsor del settore giovanile nerazzurro, che riserva una particolare attenzione non solo alla crescita sportiva ma anche e soprattutto ai valori umani e comportamentali dei giovani che si formano nell'Atalanta.

Alla cerimonia era presente tutto il settore giovanile al completo, con circa 400 giovani calciatori e calciatrici di tutte le categorie, allenatori, preparatori, staff medici e dirigenti, dalla primavera ai piccoli amici. "Ci ritroviamo un altro anno a proseguire questo bellissimo progetto. Grazie a Brembo e Atalanta stiamo portando avanti un valore educativo", afferma Romano Zanforlin, direttore marketing e commerciale di Atalanta.

"Siamo giunti alla quinta edizione del Premio Brembo, diventato per noi il simbolo dell'importante collaborazione con Atalanta. Un riconoscimento a cui teniamo molto perché ci permette, ogni anno, di premiare le ragazze e i ragazzi che si sono contraddistinti non solo per gli ottimi risultati sportivi ma anche e soprattutto per l'impegno dimostrato nel percorso di studi e per il fair play", afferma Cristina Bombassei, chief corporate social responsibility officer di Brembo. Presenti alla cerimonia anche Roberto Cattaneo e Daniele Bettini di Brembo, i dirigenti del settore giovanile nerazzurro, oltre a Lucia Castelli, psicopedagogista di Atalanta.

Sono stati premiati Leonardo Mendicino, Alberto Manzoni, Giada Campana, Lorenzo Manfron, Lorenzo Bonsignori Goggi, Matilde Ricuperati, Raul Cojocariu, Alice Maroni, Manuel Maffessoli, Davide Ghidoni, Simone Maglieri e Alessandro Falleni. (ANSA).