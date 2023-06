Milano Latin Festival, presentazione e protesta

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Singolare presentazione del Milano Latin Festival, sabato prossimo alle 17 all'Arco della Pace: da un lato l'illustrazione della manifestazione, dall'altro un flash mob di protesta "contro la malaburocrazia che rischia di farci scomparire".

"Presenteremo il calendario dell'edizione 2023 e diremo la nostra sugli scenari futuri delle estati latine milanesi: il Milano Latin Festival, un appuntamento fisso che si accinge a spegnere la trentunesima candelina ma che a causa della malaburocrazia, già dal prossimo anno, rischia seriamente - affermano gli organizzatori in una nota - di scomparire a causa della cecità di quest'ultima. Non ci ha fermato il lockdown e una crisi economica che attanaglia il settore".

"Abbiamo individuato un'area a Milano Nord proprio vicina l'area che ha visto l'esposizione mondiale Expo, idonea, approvata e collaudata, un'area nella quale non arrecheremmo disturbo acustico e alcun problema di viabilità, che potrebbe garantire lavoro ai 300 addetti che si impegnano da sempre per il buon esito della manifestazione - si legge ancora nel comunicato -, speriamo tanto con questo flash mob di sensibilizzare l'amministrazione comunale competente circa la bontà del progetto, con la speranza di non vedere vanificati 31 anni di sforzi profusi per promuovere la buona musica, il folklore, la cultura, e l'artigianato del mondo latino americano. Un progetto di vera interazione ed integrazione tra i popoli".

Il prossimo 30 giugno il Milano Latin Festival si prepara a riaprire i battenti per l'edizione 2023 nella location storica di Assago con una serie di concerti. Tra i big della musica latina che si esibiranno sul palco della Ticketmaster Arena: Romeo Santos, Ricardo Montaner, Joe Veras e Toño Rosario, Arcangel, Gente de Zona, Lali, J Balvin, Prince Royce, Nicky Jam e Manuel Turizo, Los 4 e Grupo Extra, Ozuna, Tito Nives, Jowell & Randy, Noche Dembow, Anuel, Bartola e Josimar. Per chi ama il ballo, ci saranno quattro piazze a tema. (ANSA).