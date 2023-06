Langosteria apre anche a Londra, sarà al 'The Owo'

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Il Gruppo Langosteria apre un nuovo ristorante a Londra, che si aggiungerà all'offerta culinaria di 'The Owo', proponendo una selezione di piatti signature, "in grado di portare nella capitale londinese l'esperienza culinaria che ha reso Langosteria famosa nel mondo". Destinato a diventare un nuovo epicentro culinario, 'The Owo', acronimo di The Old War Office, (l'edificio di uffici aperto nel 1906 con 1.100 sale, fu usato dal primo ministro britannico Winston Churchill e ha ispirato la saga di James Bond) ospiterà nove ristoranti e tre bar. La struttura ha recentemente confermato il debutto, tra gli altri, del ristorante parigino Café Lapérouse e di quello milanese Paper Moon, mentre il famoso chef Mauro Colagreco aprirà tre ristoranti all'interno del Raffles London at The Owo.

"Questa apertura, la terza all'estero dopo Parigi e St.

Moritz - si legge in una nota del Gruppo Langosteria -, si colloca nella strategia di sviluppo internazionale del marchio, che mira a posizionare Langosteria in luoghi strategici a livello globale. Oggi il Gruppo Langosteria comprende sette ristoranti, di cui quattro a Milano, ognuno dei quali - selezionando i migliori ingredienti da ogni parte del mondo - offre una cucina capace di combinare tradizione italiana con un approccio contemporaneo e internazionale".

"Sono lieto di poter annunciare l'ottava apertura di Langosteria, la prima nel Regno Unito - afferma Enrico Buonocore, fondatore e ceo del Gruppo -. È da tempo che desideravo inaugurare un ristorante a Londra e credo fortemente che The OWO rappresenti il luogo perfetto per questo debutto.

Ogni progetto che intraprendiamo è totalmente unico e anche questo ristorante offrirà un'esperienza enogastronomica senza pari: siamo certi che sarà uno dei migliori ristoranti della capitale", (ANSA).