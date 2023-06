Al via sabato i giochi di Special Olympics con Coca-Cola

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Mancano due giorni alla cerimonia di apertura dei Giochi mondiali estivi di Special Olympics, associazione sportiva per persone con disabilità intellettiva.

Oltre 7mila atleti e 20mila volontari provenienti da 190 nazioni, gareggeranno insieme in 26 discipline a Berlino, dal 17 al 25 giugno. Anche quest'anno l'organizzazione è affiancata da Coca-Cola, socio fondatore e sponsor globale di Special Olympics dal 1968.

Valorizzando lo sport come strumento capace di unire le persone e con l'obiettivo di partecipare direttamente alla creazione di una società inclusiva, Coca-Cola ha voluto anche contribuire a realizzare il sogno azzurro ai Giochi mondiali estivi, tramite l'adesione alla campagna di raccolti fondi "Adotta un Campione" per sostenere i costi della delegazione italiana a Berlino.

"Siamo orgogliosi di poter affiancare nuovamente Special Olympics e dare il nostro supporto agli atleti italiani che parteciperanno ai Giochi Mondiali, che sono molto più di un semplice evento ma una celebrazione del potere inclusivo dello sport e della sua capacità di abbattere le barriere", ha dichiarato Cristina Camilli, direttore relazioni istituzionali, comunicazione e sostenibilità di Coca-Cola Italia. "Il claim è 'imbattibili insieme' - ha aggiunto Alessandro Palazzotti, vicepresidente di Special Olympics Italia - e noi ci riteniamo estremamente fortunati ad avere Coca-Cola al nostro fianco praticamente da sempre". (ANSA).