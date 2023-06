Premio NebbiaGialla 2023, tra i finalisti Lucarelli e Perna

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Carlo Lucarelli con Bell'Abissina (Mondadori), Chiara Montani con La ritrattista (Garzanti), Danilo Pennone con Il delitto di Ferragosto (Newton Compton) e Barbara Perna con Annabella Abbondante. L'essenziale è invisibile agli occhi (Giunti): sono i quattro finalisti del Premio NebbiaGialla 2023 per la letteratura noir e poliziesca.

Nato da un'idea dello scrittore e giornalista Paolo Roversi, con il contributo del Comune di Suzzara e di Piazzalunga Cultura, il Premio è giunto alla sua quattordicesima edizione. Una giuria di cinquanta lettori assegnerà il Premio sabato 23 settembre a Suzzara, in provincia di Mantova. Durante la cerimonia di premiazione al vincitore verrà assegnata un'opera d'arte realizzata da un artista contemporaneo. Sempre il 23 settembre saranno assegnati il Premio NebbiaGialla per racconti inediti, realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori, la storica collana di narrativa dedicata ai generi noir e poliziesco pubblicata dalla Arnoldo Mondadori Editore e il Premio NebbiaGialla per romanzi inediti, realizzato in collaborazione con la casa editrice Laurana - Calibro 9. I nomi dei finalisti di queste due sezioni degli inediti saranno resi noti nel mese di luglio 2023. Tra i vincitori delle precedenti edizioni del Premio NebbiaGialla figurano, tra gli altri, Maurizio De Giovanni, Claudio Paglieri, Giovanni Negri, Massimo Polidoro, Giuliano Pasini, Gianni Farinetti, Barbara Baraldi, Fausto Vitaliano e Fabrizio Roncone. (ANSA).