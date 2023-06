Pianta cade su auto a Varese, disagi per traffico

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Una grossa pianta è caduta a terra, invadendo la carreggiata e un veicolo in transito è rimasto parzialmente coinvolto stamani in viale Europa a Varese. Non vi sono feriti Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tagliato la pianta e stanno mettendo in sicurezza l'area.

Sono forti i disagi per la circolazione. (ANSA).