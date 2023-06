Pastore filma un orso sui pascoli in Valtellina

(ANSA) - SONDRIO, 14 GIU - In località Costa, in valle del Livrio, a circa 1.400 metri di quota, sulle Alpi Orobie, nel territorio comunale di Caiolo, in Valtellina, un pastore ha fotografato e filmato con il suo cellulare un orso nei boschi. È probabilmente lo stesso esemplare che un mese fa ha assalito alcuni apiari nella stessa zona, fra i Comuni di Albosaggia e Caiolo, a non molta distanza da Sondrio. In questo caso l'orso non ha mostrato comportamenti aggressivi.

Negli ultimi mesi in Valtellina è cresciuta la preoccupazione per la presenza di uno o due orsi e di branchi di lupi che hanno assalito asini e ovini sui pascoli montani. (ANSA).