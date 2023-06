Incendio in un magazzino Lidl nel Milanese, nessun ferito

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un magazzino della catena Lidl a San Donato Milanese (Milano). Nessuno è rimasto ferito e i lavoratori presenti sono stati evacuati.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16 nei capannoni del gruppo in via Angelo Moro, uno stabile di un piano adiacente a una zona residenziale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Milano, che hanno spento il rogo, e la Polizia locale, oltre al 118 in via preventiva. (ANSA).