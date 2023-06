Il feretro di Berlusconi è arrivato al Duomo di Milano

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Il carro funebre, che trasporta il feretro di Silvio Berlusconi, è arrivato davanti al Duomo di Milano accolto dagli applausi. Partito dalla villa dell'ex premier ad Arcore, è arrivato dopo circa mezz'ora. Lungo il percorso di circa 30 km, la circolazione stradale è stata bloccata. Un picchetto d'onore interforze gli rende omaggio sul sagrato del duomo.

La bara, in mogano, è entrata nel duomo coperta da rose bianche e rosse e accompagnata da un applauso. Davanti, il necroforo con una foto dell'ex premier in mano.

Paolo Berlusconi appare visibilmente commosso. La commozione avvolge la famiglia di Silvio Berlusconi non appena il feretro dell'ex premier è arrivata davanti all'altare nel duomo di Milano. In lacrime la primogenita Marina, la compagna Marta Fascina e il figlio Pier Silvio che, prima di sedersi, ha abbracciato Maria De Filippi. Barbara e Pier Silvio si sono stretti per un istante la mano. Antonio Tajani non trattiene le lacrime. (ANSA).