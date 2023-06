Funerali di Berlusconi, arrivato il presidente Mattarella

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - E' arrivato in Duomo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per partecipare ai solenni funerali di Silvio Berlusconi. il capo dello Stato è stato accolto dagli applausi della folla assiepata in piazza. Sono arrivati anche, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, gli ex premier Matteo Renzi, Mario Monti, Mario Draghi e Paolo Gentiloni. (ANSA).