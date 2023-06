Fontana: 'Berlusconi un grande lombardo, un modello'

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - "Una grande persona, un grande lombardo. Interpretava nel modo migliore quelli che sono i nostri valori, i valori della nostra gente: la voglia di fare, la determinazione, il non spaventarsi davanti alle difficoltà.

Un modello per tutti noi". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, entrando nel Duomo di Milano per l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi.

"Incarnava il vero spirito lombardo, aveva una grandissima umanità e ci ha insegnato a guardare sempre avanti senza avere paura di niente - ha aggiunto Fontana - tutta la gente che oggi è qui a salutarlo è la testimonianza di quante persone gli volessero bene". (ANSA).