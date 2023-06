Berlusconi, la curva sud del Milan riempie piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Nonostante non fosse più presidente del Milan da anni, Silvio Berlusconi "rimarrà sempre il presidente per noi" dice Giancarlo Capelli, meglio conosciuto come il Barone storico componente del direttivo della Curva Sud del Milan.

Ieri ad Arcore tutti i tifosi della curva hanno fatto un corteo silenzioso concluso con la deposizione di alcune rose di fronte al cancello di Villa San Martino. Oggi sono loro a riempire e colorare Piazza Duomo con decine di bandiere con la scritta finché vivrò che è lo slogan della Curva Sud.

"Oggi siamo almeno in 500" dice 'il barone" affiancato da Nuccia Malvestiti in rappresentanza di tutti i Milan club di Italia. Da tutti i rossoneri una richiesta: "intitolategli il nuovo stadio" (ANSA).