Troppi necrologi, uscita non garantita

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Sono troppe le richieste di pubblicazione di necrologi arrivate al Corriere della Sera, che già martedì ha pubblicato oltre due pagine di annunci dedicate a Silvio Berlusconi. Per questo motivo non potrà garantirne domani la pubblicazione.

"Per il grande afflusso di richieste - è spiegato nella pagina web dedicata ai necrologi -, con grande dispiacere non garantiamo la pubblicazione di tutti i necrologi pervenuti, per la giornata di domani 14 Giugno 2023". (ANSA).