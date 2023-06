Rapinano un rider, arrestate 2 ragazze

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Una tunisina di 18 anni e un'algerina di 20 sono state arrestate dalla polizia per aver minacciato con un coltello e rapinato un rider, a Milano, che avevano inizialmente avvicinato con la proposta di un rapporto sessuale. L'uomo, un pakistano di 26 anni, è riuscito a condurle davanti alla questura, dove gli agenti le hanno arrestate.

Poco dopo la mezzanotte scorsa il pakistano è stato avvicinato dalle ragazze ai Bastioni di Porta Venezia con la scusa di una sigaretta. A quel punto gli hanno proposto un rapporto sessuale a pagamento ma la trappola si è svelata quando una di loro ha afferrato la sua bici elettrica e l'altra lo ha minacciato con un sampietrino per farsi consegnare i contanti.

L'uomo ha mostrato il portafogli vuoto e le ha convinte a raggiungere uno sportello bancomat per prelevare. Intanto le straniere gli hanno preso due power bank dallo zaino e, all'altezza di via Senato, una di loro gli ha puntato un coltello minacciando di ferirlo se non avesse consegnato i soldi. Il rider, con la scusa dello sportello fuori uso, è riuscito a condurle all'ingresso della questura, dove ha afferrato una rapinatrice e ha urlato ai poliziotti di guardia.

L'altra è scappata ma è stata rapidamente raggiunta e bloccata.

