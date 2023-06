Per esequie in piazza Duomo 20mila posti

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Per la gestione di piazza Duomo in occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi che si terranno domani nel Duomo il Comune ha proposto di utilizzare il sistema che si usa di solito per i concerti. Con la piazza libera ma con capienza massima di 20 mila persone. "Noi abbiamo proposto il sistema che utilizziamo di solito per i concerti - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza del comune Marco Granelli al termine del vertice di due ore in prefettura -. Con la piazza Duomo che in genere contiene 20.000 persone". Le capienze del Duomo e della piazza saranno comunque decise nel pomeriggio dopo il sopralluogo nella cattedrale e in piazza. (ANSA).