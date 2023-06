Funerali di Berlusconi: duemila in Duomo, 20mila in piazza

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - La capienza nel Duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlusconi sarà di circa duemila persone. È quanto è stato deciso dopo il sopralluogo che le autorità competenti hanno svolto nella cattedrale in vista dei funerali di Stato di domani. La famiglia dell'ex premier sarà seduta alla destra della navata centrale mentre le autorità saranno a sinistra. Si sta studiando, ha spiegato l'assessore comunale Marco Granelli, l'ipotesi di fare entrare le autorità nella cattedrale da due ingressi sul lato sud. Alla cerimonia funebre parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ministri ed esponenti politici anche dall'estero. Per ragioni di sicurezza non sono ancora stati diffusi i nomi dei capi di Stato stranieri che saranno presenti.

La capienza massima in piazza Duomo sarà invece di 20 mila persone.

Per l'arrivo delle autorità da Linate "useremo i normali percorsi che si usano in questi casi per l'accesso alla città - ha precisato l'assessore -, sull'asse verso il Duomo e poi ci sarà la zona presidiata dalle forze dell'ordine". "Le autorità arriveranno da piazza Fontana, ci sono già i divieti di sosta, quella sarà l'area di accesso", ha spiegato Granelli. (ANSA).