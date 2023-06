L'omaggio della Giunta del Coni, un minuto di silenzio

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Un minuto di raccoglimento in ricordo di Silvio Berlusconi. La 1139/a Giunta Nazionale del CONI, riunita martedì mattina al Foro Italico, ha omaggiato così l'ex premier scomparso ieri all'età di 86 anni. Una passione per lo sport, quella di Berlusconi, che l'Esecutivo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha voluto ricordare in apertura dei lavori. (ANSA).