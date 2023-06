La prima moglie: "Sei stato un grand'uomo e padre"

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - "Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario padre per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme": con questo necrologio sul Corriere della Sera Carla Elvira dall'Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi, ricorda l'ex presidente del Consiglio deceduto lunedì.

"Un abbraccio infinito" conclude la madre di Marina e Pier Silvio che ha sempre mantenuto un estremo riserbo e non ha mai rilasciato dichiarazioni sull'ex marito. (ANSA).