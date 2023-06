Atalanta: Lammers passa ai Glasgow Rangers

(ANSA) - BERGAMO, 13 GIU - Il primo movimento in uscita del calciomercato dell'Atalanta, che ovviamente sarà ufficializzato il Primo luglio all'apertura della finestra estiva, è Sam Lammers. Previste entro mercoledì mattina le visite mediche coi Glasgow Rangers, ai quali sarà ceduto a titolo definitivo.

L'attaccante olandese classe '97, prelevato nell'estate del 2020 dal Psv Eindhoven, 2 gol in 19 presenze nerazzurre, è reduce dal terzo prestito consecutivo: Eintracht Francoforte (2 gol ed Europa League vinta) alla seconda stagione, Empoli e poi Sampdoria alla terza con una marcatura per parte.

In entrata, invece, per adesso, sempre da ufficializzare, lo svincolato del Torino Michel Adopo, centrocampista francese del 2000, passato in sede a Zingonia per formalizzare lo scorso 6 giugno proprio mentre l'allenatore Gian Piero Gasperini prolungava il contratto con la società. (ANSA).