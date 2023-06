Verso i funerali di Berlusconi nel Duomo di Milano

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Si va verso funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio deceduto oggi all'ospedale San Raffaele. La certezza della cerimonia nella cattedrale si avrà nel momento in cui saranno proclamati i funerali di Stato, che paiono scontati. La salma dell'ex premier verrà oggi spostata nella sua casa, a Villa San Martino ad Arcore. Le operazioni per il trasporto della salma sarebbero già in corso. (ANSA).