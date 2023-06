Sicurezza: Molteni, sì alla movida ma rispettando la legalità

(ANSA) - PAVIA, 12 GIU - "La sicurezza è un valore prioritario per l'azione del nostro Governo. Difenderla significa garantire la vivibilità, la coesione sociale e la tutela dei diritti delle persone". Lo ha dichiarato oggi Nicola Molteni, sottosegretario agli Interni, a conclusione dell'incontro che si è svolto oggi a Pavia con il prefetto Francesca De Carlini, i vertici delle forze dell'ordine e gli amministratori dei Comuni.

Molteni ha sottolineato l'importanza di "tenere sotto controllo le stazioni, combattere le attività predatorie e lo spaccio di droga, evitare il diffondersi della malamovida. Noi non siamo contro la movida: è un diritto dei giovani, come di tutti, potersi divertire. Ma tutto questo deve avvenire nel rispetto della legalità e senza arrecare disturbo agli altri.

Tra l'altro stiamo verificando i possibili effetti della recente sentenza della Cassazione che ha stabilito che siano i Comuni a dover pagare per i ricorsi presentati dai cittadini che si lamentano per i disturbi arrecati di notte da chi non rispetta le regole. Lo Stato deve garantire ai Comuni di avere tutti gli strumenti a disposizione: per questo - ha concluso - abbiamo creato un fondo per la sicurezza urbana e sosteniamo iniziative come l'istituzione degli 'osservatori di strada' con l'incarico di controllare e riferire alle autorità competenti". (ANSA).