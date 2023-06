Oltre 105.000 visitatori per Itma, a Milano dopo 8 anni

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Un appuntamento che si svolge ogni 4 anni e che è tornato a Milano dopo 8, quello di Itma, la più grande fiera mondiale delle tecnologie tessili e dell'abbigliamento, organizzata da Cematex, il Comitato Europeo dei Costruttori di Macchine Tessili e aperta a Fiera Milano Rho fino al 14 giugno.

Inaugurata l'8, la manifestazione sta registrando una grande affluenza di visitatori - ne sono attesi oltre 105.000 provenienti da 136 paesi - per cercare tutte le novità del settore nei 12 padiglioni per 220.000 mq lordi di superficie e 1.709 espositori, provenienti da 47 nazioni. Tra chi è presente per la prima volta anche l'Ucraina (gli altri sono Estonia, Honduras, Irlanda, Norvegia, Panama e Perù). In vetrina 20 settori merceologici che coprono l'intera catena del valore della produzione tessile e dell'abbigliamento, quindi una grande opportunità per chi cerca l'eccellenza italiana in questo settore ma anche le opportunità di business a livello mondiale.

Prossimo appuntamento ad Hannover nel 2027 (ANSA).