Berlusconi: il Monza dice grazie "all'uomo dei sogni"

(ANSA) - MONZA, 12 GIU - L'Ac Monza dice addio al suo "uomo dei sogni". Così il club definisce il presidente Silvio Berlusconi, morto in mattinata all'ospedale San Raffaele di Milano. "Quando Berlusconi ha preso il Monza, la squadra mancava dalla Serie B da 19 anni e non aveva mai conquistato la Serie A.

'Sarà romantico', cantavano i tifosi, sognando qualcosa che sembrava impossibile soltanto a nominarlo. Ha distribuito fogli con consigli e regole da seguire non soltanto sul terreno di gioco, ma anche fuori, perché Berlusconi ha sempre fondato i suoi successi sui valori del rispetto e del fair play. Vincere, ma con stile.

Ha seguito il Monza nelle trasferte di Serie C, non si è perso una partita alla televisione quando gli impegni politici non gli consentivano di essere allo stadio. Dopo ogni obiettivo raggiunto, ne ha subito tracciato uno successivo. Perché la sua forza è stata non fermarsi mai, sognare e inseguire sempre nuovi traguardi. Per Monza e tutti i monzesi è stato l'uomo dei sogni.

Grazie a lei, presidente, è stato tutto romantico". (ANSA).