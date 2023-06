Berlusconi: Dominguez, ha inciso tantissimo anche nel rugby

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Berlusconi ha inciso tantissimo sul rugby italiano, vincendo sempre e poi con tante altre cose". Lo dice, a Sky Sport, Diego Dominguez, monumento del movimento 'ovale' azzurro e mediano d'apertura del Milan del rugby, quando all'epoca era diventato di Silvio Berlusconi che all'ex Amatori fece vincere, portando in rossonero anche fenomeni del calibro di David Campese, 4 scudetti (1990-91, 1992-93, 1994-95 e 1995-96) e una Coppa Italia (1994-95). "Con l'idea della polisportiva ci ha fatto rifiorire", aggiunge l'ex n.10 azzurro.

"Andavamo sempre in televisione, avevano sempre auto diverse - ricorda Dominguez - o a fare foto con la gente. Mi ricordo che andai in tv a una trasmissione del mattino, c'erano anche lui, Berlusconi, e Bruno Vespa. Ho un ottimi ricordo di lui, era una persona che ho stimato tantissimo e oggi sono molto triste per questa brutta notizia". (ANSA).