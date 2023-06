Accoltella tre persone in treno, arrestato a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Sono stati momenti di paura nella serata di ieri a bordo di un treno partito da La Spezia e diretto a Como: un diciannovenne genovese, già con denunce per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ha accoltellato tre persone prima di essere bloccato dagli agenti della Questura e della Polfer alla stazione di Rogoredo. Portato nelle camere di sicurezza della Polfer, ha minacciato gli agenti: "Vi ammazzo tutti". E' stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni. (ANSA).