Tutto esaurito all'Arco della Pace per il concerto di Deejay

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Tutto esaurito oggi all'Arco della Pace di Miloano per il concerto evento gratuito che chiude la due giorni di Party like a Deejay. Sul palco Wayne, Bresh, Boro Boro, Oriana Sabatini, Rosa Chemical, Clara, Rhove, Rondodasosa, Gaia, Mr. Rain, Sangiovanni, Ariete, Coma_Cose, Francesca Michielin, gIANMARIA, Annalisa, Paola & Chiara, Tananai, Tommaso Paradiso, Madame, Blanco, Elodie, Lazza, Pinguini Tattici Nucleari, Fedez, Articolo 31.

La festa di Radio Deejay per due giorni ha animato il Parco Sempione con le sue 6 aree: gli Speakers' Corner con i protagonisti della radio, Area Sport, Area Giochi senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Casa Deejay e Ricordi Stampati. (ANSA).