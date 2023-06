Sparatoria in locale nel Bergamasco, un ferito grave

(ANSA) - BERGAMO, 11 GIU - Un uomo di origine indiana è rimasto ferito gravemente da colpi di arma da fuoco sparati nel corso di una lite scoppiata la notte scorsa in un locale pubblico di Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, dov'era in corso una festa tra connazionali. L'uomo è residente nella provincia di Cremona Quello che sembrerebbe un agguato è avvenuto poco prima della mezzanotte, quando un gruppo di connazionali è entrato nel locale e ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto al petto l'uomo. Altre persone presenti lo hanno caricato su un'auto per trasportarlo in ospedale: all'altezza di Seriate hanno fermato un'ambulanza il cui personale si è fatto carico del ferito e lo ha trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto e sono sulle tracce di chi ha sparato.

Si tratterebbe di un regolamento di conti.

A rimanere ferito nell'agguato avvenuto la notte scorsa in un locale della bergamasca è stato solo l'uomo che si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Probabilmente chi ha sparato voleva colpire proprio lui.

L'uomo di origine indiana, di 35 anni, stava prendendo parte a una festa tra connazionali, organizzata nel locale per festeggiare uno di loro che è da poco diventato padre.

I carabinieri di Bergamo hanno eseguito i rilievi all'interno del locale di Albano Sant'Alessandro per ricostruire nei dettagli l'accaduto e hanno sentito numerose delle persone presenti per risalire a chi ha sparato.

L' uomo che ha sparato si è presentato con altri connazionali ed è entrato nel locale esplodendo, pare , diversi colpi.

