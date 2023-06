Per Berlusconi seconda notte tranquilla al San Raffaele

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da venerdì, ha passato un'altra notte "tranquilla" secondo quanto riferiscono fonti sanitarie. Per l'ex premier è stata la seconda notte passata nella struttura, nel reparto di degenza ordinaria, per controlli legati alla leucemia cronica di cui soffre.

Al momento non sono previsti bollettini medici. (ANSA).