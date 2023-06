Minaccia clienti di un bar con pistola, arrestato nel milanese

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Un uomo di 47 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri a Cologno Monzese, in provincia di Milano, in flagranza di reato per porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico e ricettazione.

L'uomo è pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio.

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione proveninete da un bar di viale Lombardia dove, poco prima un uomo aveva minacciato degli avventori con una pistola, per poi allontanarsi a bordo della propria auto.

I militari hanno rintracciato il 47enne poco distante mentre tentava di disfarsi, gettandolo a terra, di un revolver Smith & Wesson, risultato poi provento di un furto denunciato l'11 gennaio del 2000, alla stazione dei carabinieri di Binasco, dal proprietario, un uomo di 88 anni. L'arma è stata quindi sottoposta a sequestro mentre l'arrestato è stato portato nel carcere di Monza. (ANSA).