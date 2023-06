Delusione a San Siro, si spegne la Milano nerazzura

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Alla fine rimane soltanto l'amarezza. Persa la Champions League a Istanbul contro il Manchester City si spengono le luci sulla Milano nerazzurra che sognava una notte diversa. A partire dagli oltre 45mila di San Siro, dove era stato allestito un maxischermo di 400 metri quadrati. All'uscita dallo stadio è tanta la delusione dei tifosi dell'Inter, che hanno applaudito a lungo i giocatori dopo il fischio finale. Lo stadio ci aveva creduto e aveva preso fiducia dopo l'infortunio di Kevin De Bruyne e l'ingresso di Romelu Lukaku, accolto da un'ovazione. Poi il gol di Rodri e il gelo. Resta la rabbia nel finale per le occasioni sprecate. Alla fine non è esplosa la festa ma nonostante la sconfitta sono stati centinaia i tifosi dell'Inter che si sono fermati in piazza Duomo a Milano. I nerazzurri hanno acceso qualche fumogeno e intonato dei cori per la squadra radunati sotto la statua di Vittorio Emanuele II. (ANSA).