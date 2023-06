Incidente nella notte a Milano, grave un 23enne

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Incidente nella notte in via Caprilli, a Milano, dove un'auto si è schiantata contro lo spartitraffico centrale per poi fermare la sua corsa contro un albero. In prognosi riservata il conducente, un ragazzo di 23 anni, portato al niguarda.

E' stato trasportato in codice rosso, ma al Policlinico, anche il passeggero, sempre un ragazzo di 23 anni. (ANSA).