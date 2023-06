Per i 20 anni di Sky si aggiungono tanti nuovi ospiti

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Altri grandi nomi si aggiungono ai festeggiamenti di Sky per i suoi 20 anni in Italia. Oltre a quelli già annunciati nelle scorse settimane, all'evento del 14 e 15 giugno a Milano nella prestigiosa cornice di Palazzo Reale, parteciperanno anche: Francesco Bagnaia, pilota MotoGP, Alessandro Bratti, segretario generale dell'Autorità distrettuale del Fiume Po-MiTE, Federico Buffa, storyteller Sky Sport, Carlo Calenda, segretario di Azione, Lucio Corsi, cantautore, Samantha Cristoforetti, astronauta ESA, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, Premier ad interim della Libia, Alessandro Del Piero e Francesco Totti, leggende del calcio, Fabio Fognini, tennista, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, Andrea Gullotta, Co-presidente Memorial Internazionale, Mikhail Khodorkovsky, tra i maggiori oppositori politici di Putin, Arturs Krišjānis Kariņš, Premier della Lettonia, Ignazio La Russa, presidente del Senato, Carlo Nordio, ministro della Giustizia, Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open 2015 di tennis, Matteo Renzi, Presidente di Italia Viva, Daniela Santanchè, ministra del Turismo. Per l'occasione, la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale si trasformerà in uno studio televisivo, all'interno del quale fra interviste, dibattiti e approfondimenti, si alterneranno personalità provenienti dal mondo della politica, dell'economia, dello sport, della cultura, dell'industria, della scienza, dello spettacolo. Grandi ospiti che dialogheranno e si racconteranno immaginando prospettive nuove e scenari futuri, confrontandosi anche sulle prossime sfide dell'industria creativa e televisiva.

Chiuderà la due giorni lo speciale evento Incontro con Lorenzo, l'appuntamento che vedrà Jovanotti sul palco a partire dalle 21 di giovedì 15 giugno. (ANSA).