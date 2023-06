L'Atalanta festeggia i 70 anni del presidente Percassi

(ANSA) - BERGAMO, 09 GIU - L'Atalanta celebra il settantesimo compleanno del suo presidente Antonio Percassi, 9 da difensore tra il 1969 e il 1977 con 136 presenze e 16 complessivi da presidente.

"È un giorno speciale in casa Atalanta. Il raggiungimento di un traguardo personale importante: 70 anni del nostro presidente vissuti sempre con l'Atalanta nel cuore, prima come giocatore e capitano, poi come massimo dirigente", scrive la società.

