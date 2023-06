La Filarmonica della Scala con Florez riempie piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Ha riempito piazza Duomo a Milano la Filarmonica della Scala con il suo concerto regalo alla città. Almeno 13mila persone, 20mila secondo le stime degli organizzatori, hanno riempito la piazza per un concerto unico che, arrivato all'undicesima edizione, è ormai una tradizione consolidata. Una "perla" lo ha definito il sindaco Giuseppe Sala portando i saluti istituzioni in cui ha rimarcato come "un po' più di cultura renderebbe il mondo migliore".

Quest'anno, per la prima volta, insieme alla Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly ha partecipato al concetto un cantante: Juan Diego Florez, uno dei più famosi tenori di tutto il mondo, che ha portato in piazza anche tanti peruviani venuti ad applaudire, armati di bandiera, la loro gloria nazionale. La prima parte del concerto è stata dedicata a cinque grandi compositori d'opera italiani, alternando loro pagine sinfoniche ad arie famose. Partenza con la sinfonia della Cenerentola di Rossini seguita dall'aria 'Sì ritrovarla io giuro' seguita da 'Tomba degli avi' miei dalla Lucia di Lammermoor di Donizetti cantata in maniera magistrale.

L'ouverture di Montecchi e Capuleti di Bellini ha preceduto 'È serbata a questo acciaro', dopo cui è esploso un applauso caloroso e festante ancora più dei precedenti. Poi è toccato a Verdi con La Traviata, il preludio del primo atto e la passione di 'Lungo da lei' e a Puccini con il preludio sinfonico di Bohème e la famosissima 'Che gelida manina'.

Ma questo è stato solo l'inizio per il concerto, realizzato con il supporto del main sponsor Unicredit, di Allianz ed Esselunga, trasmesso in diretta anche su Rai 5, la Filarmonica La sorpresa, tutta americana, è arrivata con i cinque bis finali: il tema d'amore della colonna sonora di Superman di John William. "Grazie Milano" ha detto Florez imbracciare la chitarra per interpretare Cielito lindo, cantata anche dal pubblico. E poi è arrivata la marcia di Superman. Florez si è calato nei panni di Mario Lanza per Be My Love. Gran finale con Granada e appuntamento per il prossimo anno all'edizione numero 12.

(ANSA).