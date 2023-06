Il legale, "la famiglia di Giulia è tramortita dal dolore"

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - "Per avere la disponibilità della salma serve qualche giorno, anche per poter organizzare il rito funebre a Giulia e al piccolo Thiago. La metà della prossima settimana speriamo di avere il corpo per poter provvedere ai funerali". Lo ha detto il legale della famiglia Tramontano uscendo dall'istituto di medicina legale di Milano, dove è in corso l'autopsia sul corpo di Giulia, la 29enne uccisa a coltellate dal fidanzato a Senago (Milano).

"La famiglia è tramortita per questo dolore, - ha aggiunto - ma sa che servono questi tempi per gli accertamenti. Oggi era presente il papà con un altro familiare". (ANSA).