Berlusconi all'ospedale San Raffaele, 'accertamenti'

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero, spiegano fonti qualificate. Il precedente ricovero era servito per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonicitica cronica. "Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all'Ospedale San Raffaele per l'esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica" scrivono nel bollettino i suoi medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. La decisione di anticipare ad oggi i controlli all'ex premier Silvio Berlusconi "risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme" aggiungono. (ANSA).